Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 14 сентября

архив

Какой сегодня день: даты и события 14 сентября

Какой сегодня день: даты и события 14 сентября

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 сентября 2022 года.

Церковное новолетие — начало индикта. Пожалуй, самым незаметным православным праздником является Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

Последним же праздником, завершающим церковный год, является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем».

Семин день. В этот день отмечается память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. Он родился в середине 4 века в Сирии, в семье бедных родителей. Однажды, придя в храм, юноша услышал прекрасное пение и с тех пор обратился к христианству. Симеон начал усердно молиться Богу и просил указать ему, как жить дальше. В конце концов, он решил стать монахом, покинул родительский дом и поселился в ближайшей обители, а позже уединился в пустыне. Там он положил начало новому виду подвижничества — столпничеству. Построив столб в несколько метров высоты, он поселился прямо на нем и, тем самым, лишил себя возможности отдыхать и даже спать. Днем и ночью он стоял на столбе и молился Богу. К этому добавлялось строжайшее воздержание в пище и прочие лишения. Симеон Столпник дожил до ста лет и скончался во время молитвы.

Семин день на Руси называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

С бабьим летом начинались и бабьи работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен да стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения замечали, как ложатся нити: если прямо, то муж попадется хороший, если неровно, то будет супруг негодным.

Впрочем, не только работой занимались крестьянки. На бабье лето нередко устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили смотреть невест. В это время матушки пекли пироги, варили меды, накрывали столы, да звали в гости всех красных девушек с округи — а на них посмотреть парни сами сбегутся. С Семина дня начинались свадебные недели.

Именины в этот день

Марфа, Наталья, Семен, Татьяна

Знаменательные даты и события

  • 786 У кормила власти в государстве Аббасидов встал 20-летний Харун ар-Рашид
  • 1812 Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву
  • 1829 Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор
  • 1911 Произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина
  • 1944 Началась наступательная Прибалтийская операция советских войск
  • 1954 На Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия

Персоны

1265  — 1321

Данте Алигьери

итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка

1618  — 1680

Питер Лели

английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко

1847  — 1894

Павел Яблочков

русский электротехник, изобретатель, военный инженер и предприниматель

1850  — 1937

Томаш Масарик

чешский социолог и философ, общественный и государственный деятель

1877  — 1927

Айседора Дункан

американская танцовщица, жена Сергея Есенина

1902  — 1973

Николай Камов

советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка»

1903  — 1966

Николай Черкасов

советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1929  — 1982

Грейс Келли

американская актриса, княгиня Монако

1932  — 2021

Игорь Кириллов

советский и российский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист СССР

1933  — 2014

Борис Химичев

советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

р. 1965

Дмитрий Медведев

российский политик и государственный деятель, 3-й президент России (2008-2012)

Продолжить чтение
Похожие темы:,

Другое в рубрике архив

Вверх