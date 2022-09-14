Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 сентября 2022 года.

Церковное новолетие — начало индикта. Пожалуй, самым незаметным православным праздником является Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

Последним же праздником, завершающим церковный год, является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем».

Семин день. В этот день отмечается память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. Он родился в середине 4 века в Сирии, в семье бедных родителей. Однажды, придя в храм, юноша услышал прекрасное пение и с тех пор обратился к христианству. Симеон начал усердно молиться Богу и просил указать ему, как жить дальше. В конце концов, он решил стать монахом, покинул родительский дом и поселился в ближайшей обители, а позже уединился в пустыне. Там он положил начало новому виду подвижничества — столпничеству. Построив столб в несколько метров высоты, он поселился прямо на нем и, тем самым, лишил себя возможности отдыхать и даже спать. Днем и ночью он стоял на столбе и молился Богу. К этому добавлялось строжайшее воздержание в пище и прочие лишения. Симеон Столпник дожил до ста лет и скончался во время молитвы.

Семин день на Руси называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

С бабьим летом начинались и бабьи работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен да стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения замечали, как ложатся нити: если прямо, то муж попадется хороший, если неровно, то будет супруг негодным.

Впрочем, не только работой занимались крестьянки. На бабье лето нередко устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили смотреть невест. В это время матушки пекли пироги, варили меды, накрывали столы, да звали в гости всех красных девушек с округи — а на них посмотреть парни сами сбегутся. С Семина дня начинались свадебные недели.

Именины в этот день

Марфа, Наталья, Семен, Татьяна

Знаменательные даты и события

786 У кормила власти в государстве Аббасидов встал 20-летний Харун ар-Рашид

1812 Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву

1829 Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор

1911 Произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина

1944 Началась наступательная Прибалтийская операция советских войск

1954 На Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия

Персоны

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итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка

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английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко

1847 — 1894

Павел Яблочков

русский электротехник, изобретатель, военный инженер и предприниматель

1850 — 1937

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чешский социолог и философ, общественный и государственный деятель

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американская танцовщица, жена Сергея Есенина

1902 — 1973

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советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка»

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советский актер театра и кино, Народный артист СССР

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американская актриса, княгиня Монако

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советский и российский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист СССР

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советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

р. 1965

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российский политик и государственный деятель, 3-й президент России (2008-2012)