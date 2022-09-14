архив
Какой сегодня день: даты и события 14 сентября
Какой сегодня день: даты и события 14 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 сентября 2022 года.
Церковное новолетие — начало индикта. Пожалуй, самым незаметным православным праздником является Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.
Последним же праздником, завершающим церковный год, является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).
Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем».
Семин день. В этот день отмечается память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. Он родился в середине 4 века в Сирии, в семье бедных родителей. Однажды, придя в храм, юноша услышал прекрасное пение и с тех пор обратился к христианству. Симеон начал усердно молиться Богу и просил указать ему, как жить дальше. В конце концов, он решил стать монахом, покинул родительский дом и поселился в ближайшей обители, а позже уединился в пустыне. Там он положил начало новому виду подвижничества — столпничеству. Построив столб в несколько метров высоты, он поселился прямо на нем и, тем самым, лишил себя возможности отдыхать и даже спать. Днем и ночью он стоял на столбе и молился Богу. К этому добавлялось строжайшее воздержание в пище и прочие лишения. Симеон Столпник дожил до ста лет и скончался во время молитвы.
Семин день на Руси называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.
С бабьим летом начинались и бабьи работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен да стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения замечали, как ложатся нити: если прямо, то муж попадется хороший, если неровно, то будет супруг негодным.
Впрочем, не только работой занимались крестьянки. На бабье лето нередко устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили смотреть невест. В это время матушки пекли пироги, варили меды, накрывали столы, да звали в гости всех красных девушек с округи — а на них посмотреть парни сами сбегутся. С Семина дня начинались свадебные недели.
Именины в этот день
Марфа, Наталья, Семен, Татьяна
Знаменательные даты и события
- 786 У кормила власти в государстве Аббасидов встал 20-летний Харун ар-Рашид
- 1812 Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву
- 1829 Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор
- 1911 Произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина
- 1944 Началась наступательная Прибалтийская операция советских войск
- 1954 На Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия
Персоны
1265 — 1321
Данте Алигьери
итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка
1618 — 1680
Питер Лели
английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко
1847 — 1894
Павел Яблочков
русский электротехник, изобретатель, военный инженер и предприниматель
1850 — 1937
Томаш Масарик
чешский социолог и философ, общественный и государственный деятель
1877 — 1927
Айседора Дункан
американская танцовщица, жена Сергея Есенина
1902 — 1973
Николай Камов
советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка»
1903 — 1966
Николай Черкасов
советский актер театра и кино, Народный артист СССР
1929 — 1982
Грейс Келли
американская актриса, княгиня Монако
1932 — 2021
Игорь Кириллов
советский и российский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист СССР
1933 — 2014
Борис Химичев
советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
р. 1965
Дмитрий Медведев
российский политик и государственный деятель, 3-й президент России (2008-2012)