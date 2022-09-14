«Друзья, все комментарии вижу! Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить», — сообщил Василий Голубев в своём телеграм-канале.

Таким образом глава Ростовской области отреагировал на многочисленные обращения ростовчан с просьбами отменить пышные торжества, а сэкономленные средства направить на помощь российским военным, принимающих участие в спецоперации на Донбассе.

Меж тем подобные просьбы стали поступать и от каменчан: «Отмените день города… Какой праздник со слезами на глазах. Ребята воюют, погибают за нас, а мы будем праздновать…» пишет в частности Валентина Норкина в группе «ПИКа» в ВК.