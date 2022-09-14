Вчера днём на 906 км трассы в Каменском районе, по предварительным данным, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Хайэйс», двигался из Краснодарского края в Нижегородскую область.

Мужчина не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Хэндэ Солярис», под управлением водителя 1994 года рождения.

Автомобиль «Хэндэ Солярис» от столкновения по инерции продолжил движение вперед и допустил наезд на пешехода 1989 г.р., который находился на транспортном полотне.

Также от столкновения пвтомоьиль «Тойота Хайэйс» продолжил движение вперед и допустил столкновение с стоящим на дороге грузовым автомобилем Вольво с полуприцепом KRONE, под управлением водителя 1995 г.р.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Хэндэ Солярис» 1994 г.р., 2016 г.р., 2021 г.р., которые находились без детского удерживающего устройства, пассажир «Тойота Хайэй» 1988 г.р., а также пешеход 1989 г.р. Все пострадавшие были доставлены каменскую ЦГБ.