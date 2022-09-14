Такое поручение озвучил руководителям дорожных предприятий региона министр транспорта Владимир Окунев.

На данный момент для уборки областных дорог зимой уже подготовлены 174 комбинированных дорожных машины, 52 автогрейдера, 22 роторных очистителя, 58 погрузчиков и 50 бульдозеров, закуплено 68% от требуемой на всю зиму соли и 48% песка, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Что касается Каменска, то здесь за уборку дорог до 1 января будет отвечать ООО «Компас 1». Сегодня предприятие занято подготовкой техники и пескосоляной смеси.