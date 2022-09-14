С 19 сентября автобусы № 25 Каменск – Заводской и № 308 (124) Каменск – Масаловка пойдут в другие часы.

В новом расписании автобуса № 25 по сравнению с предыдущим будет изменено время отправления в дневное время и вечером. А в график 124-го автобуса добавлен вечерний рейс, чтобы работающие до 18.00 успевали уехать домой.

Маршрут № 25

ежедневно

Каменск (ж/д вокзал): 7.27 9.07 13.30 15.30 18.10 20.10

Заводской (ост. Парковая): 6.35 8.15 10.00 14.20 16.20 19.00 21.00

Примечание: из города автобус будет следовать от ж/д вокзала по пр. Карла Маркса со всеми остановками: «9-я школа», «Хлебозавод», «ПОГАТ», далее по ул. Ворошилова до автовокзала, по трассе М4 «Дон» через остановки «Америка», «Лесхоз» до мкр. Заводского.

Маршрут № 308 (124)

№ 308/1 ежедневно

Каменск (Автовокзал): 7.30

Каменск (Хлебозавод): 6.10 7.40 (рынок) 10.10 11.45 13.30 16.00 18.10

Каменск (Комбинат): 7.50

Масаловка: 5.35 6.45 8.30 10.50 12.20 14.10 16.40 18.50

Рейсы на 5.35 12.20 выполняются через комбинат до остановки «Хлебозавод».

Рейс на 6.45 выполняется через комбинат, хлебозавод до остановки «Автовокзал».

Рейсы отправлением от хлебозавода на 10.10 11.45 13.30 16.00 и от Масаловки на 8.30 10.50 14.10 16.40 выполняются без заезда на комбинат.

№308/2 ежедневно, кроме воскресенья

Каменск (Автовокзал): 7.00 17.05

Каменск (Хлебозавод): 7.10 (рынок) 8.50 10.40 12.15 17.05 (рынок)

Каменск (Комбинат): 7.25

Масаловка: 8.00 09.35 11.20 13.00 18.00

Рейс на 8.00 выполняется через комбинат до остановки «Хлебозавод».

Рейсы отправлением от остановки «Хлебозавод» на 8.50 10.40 12.15 17.10 (рынок) и от Масаловки на 9.35 11.20 13.00 выполняются без заезда на комбинат.

Примечание: по просьбам пассажиров добавлен рейс отправлением от хлебозавода в 18.10 ежедневно.