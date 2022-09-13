анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 37-го выпуска «ПИКа» от 14 сентября 2022 года.
Читайте в номере:
- Депутаты каменской думы обсудили тему дорог в городе. Когда залатают ямы и завершится капремонт переулков в Каменске, а также грозит ли городу новый разворот. / 2
- «Российские зеленые» назвали воздух в Каменске самым грязным. / 4
- День города в Каменске. Когда и где гуляем. / 5
- Квартира опасна для жизни. Такое заключение сделала комиссия, после того как с потолка каменской квартиры обрушилась штукатурка. / 10,11
- Рыба, рыба, не плыви мимо. Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы. / 9
- Сезон картошки уже открыт! Половина каменчан собираются делать запасы на зиму. Поговорим о картошке. / 14,15
Победа каменчанки на каноэ. Анна Пивоварова заняла первое место в международных соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. / 33