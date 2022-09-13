Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 37-го выпуска «ПИКа» от 14 сентября 2022 года.

Читайте в номере:

Депутаты каменской думы обсудили тему дорог в городе. Когда залатают ямы и завершится капремонт переулков в Каменске, а также грозит ли городу новый разворот. / 2

Когда залатают ямы и завершится капремонт переулков в Каменске, а также грозит ли городу новый разворот. / 2 «Российские зеленые» назвали воздух в Каменске самым грязным. / 4

/ 4 День города в Каменске. Когда и где гуляем. / 5

Когда и где гуляем. / 5 Квартира опасна для жизни. Такое заключение сделала комиссия, после того как с потолка каменской квартиры обрушилась штукатурка. / 10,11

Такое заключение сделала комиссия, после того как с потолка каменской квартиры обрушилась штукатурка. / 10,11 Рыба, рыба, не плыви мимо. Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы. / 9

Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы. / 9 Сезон картошки уже открыт! Половина каменчан собираются делать запасы на зиму. Поговорим о картошке. / 14,15

Победа каменчанки на каноэ. Анна Пивоварова заняла первое место в международных соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. / 33