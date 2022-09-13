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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Завтра выходит из печати новый номер газеты "ПИК"!

анонс номера

Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!

Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 37-го выпуска «ПИКа» от 14 сентября 2022 года.

Читайте в номере:

  • Депутаты каменской думы обсудили тему дорог в городе. Когда залатают ямы и завершится капремонт переулков в Каменске, а также грозит ли городу новый разворот. / 2
  • «Российские зеленые» назвали воздух в Каменске самым грязным. / 4
  • День города в Каменске. Когда и где гуляем. / 5
  • Квартира опасна для жизни. Такое заключение сделала комиссия, после того как с потолка каменской квартиры обрушилась штукатурка. / 10,11
  • Рыба, рыба, не плыви мимо. Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы. / 9
  • Сезон картошки уже открыт! Половина каменчан собираются делать запасы на зиму. Поговорим о картошке. / 14,15

Победа каменчанки на каноэ. Анна Пивоварова заняла первое место в международных соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. / 33

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