Еще несколько мужчин были госпитализированы с отравлением. Общественность и СМИ связывают все эти случаи в один узел.

Три человека умерли, восемь попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в Донецке (Ростовская область). Об этом сообщил лично глава администрации Донецка Роман Кураев.

— Все пострадавшие — молодые мужчины трудоспособного возраста, — рассказал чиновник. — Сейчас выясняется, что за гибельное вещество с химическими примесями стало причиной трагедии. Жители Донецка не исключают, что к отравлению мог привести наркотик.

В Следственном комитете “ПИКу” так прокомментировали произошедшее:

— 11 и 12 сентября в разных районах Донецка были обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти, — сообщила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СК РФ по РО. — По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Связаны ли эти случаи между собой, покажут результаты проведенных исследований.