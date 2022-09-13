Мониторинг проводит платформа «Российские зеленые» на основе 536 тысяч разовых измерений по 1060 общественным датчикам с 29 августа по 4 сентября.

Каменск-Шахтинский занял 4-ю строчку; датчик находится на ул. Танкистов и круглосуточно в онлайн-режиме передает показания.

В Ростове воздух оказался чище, город занял 35-е место из 64. Лидерами по загрязнению стали Магнитогорск, Краснодар и Саранск. В Магнитогорске среднее значение за неделю по выбросам составило 206 микрограммов твердых микрочастиц на 1 куб. м, в Каменске-Шахтинском — 16, в Ростове — 6, а в Краснодаре — 18.