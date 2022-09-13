15 сентября в России будет отмечаться новый профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, то есть сотрудников Роспотребнадзора.

В этот же день будет отмечать свое 100-летие государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Она была утверждена «Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 сентября 1922 г. «О санитарных органах Республики».

В Каменске работников этой сферы будут чествовать в ДК им. Гагарина в 11.00.