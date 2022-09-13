Инициативная группа жителей мкр. Заводского Каменска-Шахтинского подготовила проект благоустройства местного парка в рамках областного проекта “Сделаем вместе”.

Первоначально в парке планировалось установить антивандальные скамейки и застелить дорожки тротуарной плиткой. Однако от скамеек пришлось отказаться, так как производят их в Волгоградской области, а не в Ростовской, как требуется. К тому же затраты на скамейки существенно увеличивают допустимую стоимость проекта — 2 млн руб.