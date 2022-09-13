Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 сентября 2022 года.

День программиста в России. День программиста отмечается в России начиная с 2009 года. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября.

Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Многие знают, что эта дата уже давно стала неофициальным праздником во всем мире людей, связавших свою профессиональную деятельность с программированием. 24 июля 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций РФ был подготовлен и внесен в Правительство РФ проект Указа Президента России «О Дне программиста», который и был подписан в сентябре того же года. Что стало признанием государственной значимости сферы разработки программного обеспечения и значительного вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ.

День парикмахера в России. 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц — парикмахеры. Необходимо уточнить, что некоторые коллективы отмечают этот профессиональный праздник 14 сентября. Однако, достоверно не известно, почему именно в эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник парикмахеров, и кем она инициирована.

Кроме того, справедливости ради стоит сказать, что люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников: парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения.

Куприянов день, Журавлиное вече. Православная церковь чтит в этот день память святого Киприана Карфагенского, жившего в 3 веке. Он был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его сочинений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника — Журавлиное вече.

В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», — говорили мудрые люди. Если кто-то нарушал запрет, того, как считалось, ждали неминуемые беды: в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь.

На Куприяна первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день; говорили, что он знает дорогу к журавлиннику — месту, где родится самая крупная клюква.

Из ягод готовили разнообразные лакомства — такие, как, например, клюква в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты и кисели, вкусное варенье.

Также на Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды — дергать репу, морковь и свеклу, копать картофель. Эти же овощи появлялись на столе в вареном, жареном и печеном виде. Центральное место занимал, конечно, картофель. «Картошка — хлебу присошка», — говорили крестьяне.

Именины в этот день

Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил

Знаменательные даты и события

1745 Вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского»

1793 Поэт Гаврила Державин произведен в тайные советники и назначен сенатором

1929 Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин

1960 Состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки

1999 В Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе



Персоны

1533 — 1592

Мишель Монтень

французский писатель и философ эпохи Возрождения

1745 — 1804

Семен Щедрин

русский живописец, художник-пейзажист

1856 — 1953

Сергей Виноградский

русский эколог, микробиолог

1894 — 1984

Джон Бойнтон Пристли

английский писатель, драматург, театральный режиссер

1906 — 2002

Александр Казанцев

советский и российский писатель-фантаст

1916 — 1990

Роальд Даль

английский писатель, мастер парадоксального рассказа

1923 — 1941

Зоя Космодемьянская

советская партизанка, Герой Советского Союза

р. 1944

Жаклин Биссет

британская и американская киноактриса

р. 1951

Александр Розенбаум

советский и российский певец, поэт, музыкант, композитор, актер, Народный артист России

1960 — 2000

Артем Боровик

российский журналист, главный редактор газеты «Совершенно секретно»

1964 — 2013

Илья Сегалович

российский программист, предприниматель, один из основателей компании «Яндекс»