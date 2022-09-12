10 сентября каменская цирковая студия «Трюк жизни» под руководством Кристины Берлизовой устроила в парке Гагарина яркое цирковое представление «Шоу мыльных пузырей».

Каменчанам показали интересные цирковые номера с жонглерами и ходулями. Для детворы были организованы разные игры и конкурсы. Множество восторгов собрала невероятная мыльная феерия гигантских пузырей

Детвора фотографировалась с мультяшными персонажами. Артисты выложились на полную и заработали множество аплодисментов и криков «Браво!».