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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг

общество

В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг

В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг

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10 сентября каменская цирковая студия «Трюк жизни» под руководством Кристины Берлизовой устроила в парке Гагарина яркое цирковое представление «Шоу мыльных пузырей».

Каменчанам показали интересные цирковые номера с жонглерами и ходулями. Для детворы были организованы разные игры и конкурсы. Множество восторгов собрала невероятная мыльная феерия гигантских пузырей

Детвора фотографировалась с мультяшными персонажами. Артисты выложились на полную и заработали множество аплодисментов и криков «Браво!».

  • В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг
  • В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг
  • В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг
  • В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг
  • В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг
  • В Каменске шоу мыльных пузырей собрало аншлаг
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