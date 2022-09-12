По данным Гидрометцентра, вся предстоящая неделя в Ростовской области будет теплой, но дождливой.

Каждый день, с 12 по 14 сентября, дожди ожидаются на всей территории Ростовской области. При этом дневная температура будет подниматься до +23, а ночью опускаться не ниже +12 градусов. Также дожди прогнозируют на субботу, 17 сентября, когда столица региона Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский будут отмечать дни рождения.