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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

общество

В День города Каменску обещают дождь

В День города Каменску обещают дождь

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По данным Гидрометцентра, вся предстоящая неделя в Ростовской области будет теплой, но дождливой.

Каждый день, с 12 по 14 сентября, дожди ожидаются на всей территории Ростовской области. При этом дневная температура будет подниматься до +23, а ночью опускаться не ниже +12 градусов. Также дожди прогнозируют на субботу, 17 сентября, когда столица региона Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский будут отмечать дни рождения.

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