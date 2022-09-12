На трассе в Ростовской области от спецтехники оторвался железный трос, пробил лобовое стекло иномарки и убил водителя, сообщает портал “Donday”.

ЧП произошло 10 сентября около 13:30 в Красносулинском районе. Как рассказал DonDay.ru очевидец случившегося, за рулем автомобиля марки «Фольксваген» находился мужчина: “Водитель ехал по дороге рядом с машиной моих родителей, примерно в 90 км от Ростова-на-Дону. За несколько секунд до произошедшего он обогнал их. В этот момент летел вертолет, из которого торчало несколько железных тросов. Один из них угодил ему в лобовое, попав прямо в мужчину. Он погиб на месте, а вертолет полетел дальше”.