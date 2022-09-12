ЖКХ
Когда начнут асфальтировать дороги в Каменске
Когда начнут асфальтировать дороги в Каменске
В переулках Крупской и Коммунистическом продолжается капитальный ремонт дорог.
Старый асфальт на обеих дорогах был снят в течение первой недели, затем начался самый кропотливый и долгий процесс — подготовка дороги к укладке асфальта. Заключается она в очистке от старого асфальта участков возле бордюров и вокруг крышек смотровых колодцев.
Первой начнут асфальтировать пер. Коммунистический. Предполагается, что работы начнутся в начале следующей недели. В это время в пер. Крупской будут продолжать снимать старый асфальт.