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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Когда начнут асфальтировать дороги в Каменске

ЖКХ

Когда начнут асфальтировать дороги в Каменске

Когда начнут асфальтировать дороги в Каменске

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В переулках Крупской и Коммунистическом продолжается капитальный ремонт дорог.

Старый асфальт на обеих дорогах был снят в течение первой недели, затем начался самый кропотливый и долгий процесс — подготовка дороги к укладке асфальта. Заключается она в очистке от старого асфальта участков возле бордюров и вокруг крышек смотровых колодцев.

Первой начнут асфальтировать пер. Коммунистический. Предполагается, что работы начнутся в начале следующей недели. В это время в пер. Крупской будут продолжать снимать старый асфальт.

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