В минувшие выходные сняли строительные леса возле дома № 69 на пр. Карла Маркса, хотя капитальный ремонт фасада еще не завершен.

Как пояснили “ПИКу” в каменском отделе областного Фонда капремонта, с подрядчиком, который начал работы по капремонту фасада этого дома еще в начале прошлого года, контракт расторгнут. Главная претензия — несоблюдение сроков выполнения работ. Теперь фонду предстоит через процедуру «Госзакупок» выбрать нового исполнителя. Потребуется не менее месяца.

Однако проводить работы по ремонту фасада можно при температуре воздуха +5 и выше, поэтому завершится капремонт в доме в 2023 году.