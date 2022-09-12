Стоимость очередного контракта по уборке навалов мусора с контейнерных площадок составляет 2 млн 350 тыс. руб.

За эти деньги подрядная организация обязана вывезти на полигон ТКО в Зверево 2100 тонн отходов, сообщили “ПИКу” в отделе ЖКХ администрации города.

По словам начальника отдела ЖКХ администрации города Алексея Гончарова, навалы расчищаются регулярно, но результатов этой работы не видно, потому что новые навалы образуются вслед менее чем за сутки.