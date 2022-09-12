Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 сентября 2022 года.

Международный день вязания крючком. 12 сентября отмечается «творческий» праздник – Международный день вязания крючком (International Crochet Day).

Эта техника вязания, считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность. Более доступное в плане обучения, вязание крючком завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно, участвуя в приуроченных к этому празднику мероприятиях, продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Александр Сытник. В этот день отмечается большой православный праздник — перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника земли русской. В памяти потомков навсегда останутся два великих сражения князя, в которых он одержал победу: Невская битва 1240 года и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году.

История праздника перенесения мощей благоверного князя ведет начало с 1721 года, когда Петр Первый заключил перемирие со шведами. В честь этого события император решил перевезти мощи святого князя Александра из Владимира, где они хранились до сих пор, в только что отстроенный Санкт-Петербург. По убеждению Петра, реликвия должна была защищать новую российскую столицу от возможных нападений врагов. Мощи Александра Невского привезли из Владимира в 1723 году, и они целый год хранились в Шлиссельбурге, пока не нашли свое пристанище в Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Обыкновенно готовили сытную кашу — ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Неслучайно в народе говорили: «Сытно с хлебом жить».

Крестьяне на Сытника совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными.

Именины в этот день

Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор

Знаменательные даты и события

1715 Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями

1910 В Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера

1940 Во Франции найдена пещера Ласко

1953 Состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье

1959 Ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну

Персоны

1796 — 1866

Михаил Муравьев-Виленский

русский государственный деятель

1847 — 1913

Иван Цветаев

русский ученый-историк, археолог, филолог и искусствовед

1897 — 1956

Ирен Жолио-Кюри

французский физик, Нобелевский лауреат

1897 — 1985

Уолтер Гибсон

американский писатель, журналист, редактор

1913 — 1980

Джесси Оуэнс

американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион

1921 — 2006

Станислав Лем

польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог

р. 1933

Татьяна Доронина

советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка СССР

1937 — 1994

Борис Егоров

советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза

р. 1944

Владимир Спиваков

советский и российский дирижер, скрипач, педагог, Народный артист СССР

р. 1961

Милен Фармер

французская певица, композитор, актриса