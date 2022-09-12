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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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происшествия

Громкий звук, похожий на взрыв, встревожил весь юг Ростовской области

Громкий звук, похожий на взрыв, встревожил весь юг Ростовской области

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12 сентября около трех часов дня жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Новошахтинска и даже Белой Калитвы услышали громкий звук, похожий на взрыв.

Звук был настолько мощным, что в Ростове дрожали в окнах стекла, а на машинах сработали сигнализации.

Сразу после случившегося в различных каналах появились видео якобы очевидцев с задымлениями после взрыва.

Как сообщает 161.RU в ГУ МЧС по Ростовской области, информации об этом инциденте у них пока нет.

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