12 сентября около трех часов дня жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Новошахтинска и даже Белой Калитвы услышали громкий звук, похожий на взрыв.

Звук был настолько мощным, что в Ростове дрожали в окнах стекла, а на машинах сработали сигнализации.

Сразу после случившегося в различных каналах появились видео якобы очевидцев с задымлениями после взрыва.

Как сообщает 161.RU в ГУ МЧС по Ростовской области, информации об этом инциденте у них пока нет.