Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 сентября 2022 года.

День танкиста в России. Во второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.

В ходе битвы на Курской дуге 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В следующем году, 11 сентября 1944 года, танковые войска, являющие собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление, добившись тем самым серьезных успехов во время проведения Восточно-Карпатской операции.

После окончания Второй мировой войны, в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и за заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой, в СССР был учрежден День танкиста — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года.

8 сентября 1946 года, в соответствии с приказом министра Вооруженных Сил, в Москве на Красной площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что стало первым официальным празднованием Дня танкиста.

До 1980 года этот праздник отмечался 11 сентября, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена новая дата празднования — второе воскресенье сентября.

На протяжении всей своей истории данный профессиональный праздник является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в период с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

В документах Российского Правительства День танкиста также отмечен — в Указе Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» дата празднования также установлена на второе воскресенье сентября.

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России. Ежегодно 11 сентября, начиная с 2007 года, сотрудники воспитательных структур Вооруженных Сил России отмечают свой профессиональный праздник — День специалиста органов воспитательной работы.

В приказе статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ, которым введен этот профессиональный праздник, отмечено, что именно в этот день в 1766 году за подписью императрицы Екатерины II был утвержден Устав Кадетского сухопутного корпуса, которым были впервые введены должности офицеров-воспитателей.

Прежде всего, в должностные обязанности офицеров-воспитателей Кадетского корпуса тогда входило «содействия успеху во благо Отечества». Другими словами, воспитательная работа, говоря современным языком, основывалась на патриотических началах. И эти принципы воспитательной работы сохраняются на протяжении многих десятилетий в российской армии и в военно-учебных заведениях, находящихся в системе вооруженных сил.

Всероссийский День трезвости. Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

День подразделений по вопросам миграции МВД России. 11 сентября в системе Министерства внутренних дел России отмечается профессиональный праздник – День подразделений по вопросам миграции, установленный Приказом МВД РФ от 11 сентября 2017 года.

Выбирая дату для учреждения профессионального праздника одной из своих структур, руководство МВД опиралось на историческое событие, связанное с эпохой Петра I, фактически начавшего вводить порядок регистрации и учета въезжающих на территорию государства иностранцев. Событие это представляет собой именной указ царя «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел». Этот исторический документ увидел свет (31 августа) 11 сентября 1719 года. Фактически, он означал, что контроль за въездом иностранцев в страну и их учёт возлагался на полицейские органы.

Органы миграционной службы, именующиеся в настоящее время подразделениями по вопросам миграции МВД РФ, прошли свой исторический путь развития, на разных этапах которого претерпевали организационные преобразования, не изменяя своему основному предназначению: реализации политики государства в области миграции. За двухсотлетнюю историю (в 2019 году служба отметила свой 300-летний юбилей) совершенствовались методы деятельности службы, накапливался бесценный опыт, позволявший своевременно реагировать на все изменения в миграционной политике.

Иван Постный. По церковному календарю в этот день отмечается день усекновения главы Иоанна Крестителя. Иоанн считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. По преданию, он крестил в водах Иордана самого Сына Божия.

Евангелия от Матфея и Марка повествуют о мученической кончине Иоанна Предтечи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой из них назначили своего правителя. Галилеей, где жил Иоанн, управлял Ирод Антипа. У правителя была законная жена, но он оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Креститель не раз укорял Ирода в грехах, чем вызвал гнев его любовницы, которая поклялась извести Иоанна.

Однажды Иродиада уговорила свою дочь Саломею сплясать перед Иродом и попросить в качестве награды голову святого Иоанна Крестителя. Ироду пришлось выполнить это желание. Но даже отсеченная голова Предтечи продолжала обличать Ирода и Иродиаду. На виновных в смерти Иоанна обрушился гнев Божий: Саломее отрезало голову острой льдиной, а Ирода и Иродиаду поглотила разверзшаяся земля.

День усекновения головы святого Иоанна православные люди по обыкновению отмечают постом. В это время не разрешается есть ничего круглого: ни варить щи из круглого кочана, ни срезать головки мака, ни копать клубни картофеля, ни рвать яблоки. Также было принято совершать поминовение всех воинов, погибших в сражениях.

Иоанн (Иван) Постный считается переломным рубежом в крестьянских заботах. Полевые работы заканчивались, зато начиналась заготовка разносолов на зиму. Открывались также осенние торги и ярмарки. Получалось, что на Предтечу сходились в одном месте запреты и соблазны, и пост поэтому переносился особенно тяжело. «Иванов пост не велик, а перед ним и Филиппов пост кулик», — говорили в народе.

Знаменательные даты и события

1812 Основан Форт Росс — поселение русских в Северной Америке

1834 На Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна

1912 В Москве открылась панорама Франца Рубо «Бородинская битва»

1961 День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

1973 В результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом

2000 Одна из горных вершин Кавказа названа «Курском» — в честь погибших членов экипажа подводной лодки «Курск»

2001 В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт

Персоны

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английский экономист, классик политической экономии

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русская мемуаристка, стенографистка, помощница и вторая жена Достоевского

1861 — 1939

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русский живописец и театральный художник

1862 — 1910

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американский писатель-прозаик

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