Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 сентября 2022 года.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Цель оказания первой медицинской помощи – проведение пострадавшему необходимых простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения его страданий и предупреждения развития возможных осложнений. Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, но кроме них приемами оказания первой помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели.

Анна и Савва Скирдники. В этот день отмечается память двух святых — Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого. Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которой вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме, куда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца.

Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в 15 веке. Приняв монашеский постриг в Афоне, он отправился в Псков и поселился неподалеку от города, в уединенной Крыпецкой пустыни. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением. Однажды к Савве приехал псковский князь Ярослав вместе с больной супругой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту — телесную и нравственную, ратовал за праведный образ жизни людей. Даже после смерти Савва не оставил свою обитель, а много раз оказывал ей помощь, например, однажды защитил от разбойников, а их главаря заставил покаяться.

На Руси Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили люди.

В это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.

Именины в этот день

Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна, Федор

Знаменательные даты и события

1492 Состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября

1721 Подписан Ништадтский мирный договор между Швецией и Россией

1756 Учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге (ныне – Александринский театр)

1984 Открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки»

1990 Папа Иоанн Павел II освятил в столице Кот-д’Ивуара базилику Богоматери Мира

Персоны

1899 — 1974

Вольф Мессинг

советский телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка

1915 — 1994

Евгений Долматовский

советский поэт и прозаик

1922 — 1979

Агостиньо Нето

ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979)

1931 — 1999

Люсьена Овчинникова

советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР

1933 — 2000

Евгений Хрунов

советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза

1933 — 2019

Карл Лагерфельд

немецкий модельер, фотограф

1938 — 2015

Евгений Татарский

советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России

1941 — 2002

Стивен Гулд

американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки

р. 1948

Игорь Костолевский

советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

р. 1955

Лариса Долина

советская и российская эстрадная и джазовая певица, Народная артистка России

р. 1958

Крис Коламбус

американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель

1964 — 2008

Егор Летов

советский музыкант, поэт, лидер рок-группы «Гражданская оборона»

1964 — 1997

Евгений Белоусов

советский эстрадный певец

р. 1968

Гай Ричи

британский кинорежиссер, сценарист и продюсер

р. 1972

Максим Виторган

российский актер театра и кино, режиссер и телеведущий