Толстый слой штукатурки обвалился с потолка спальни в одной из квартир дома № 73 на ул. Гагарина 24 августа. Вместе со штукатуркой полетел и карниз для штор.

Хозяйка квартиры Валентина Гусакова едва не стала жертвой обрушения — ЧП случилось буквально через секунду, после того как она закрыла окно и отошла от него.

Комиссия из УК “Каменской” прибыла в тот же день и составила акт. Опасаясь повторных обрушений, женщина решила снять квартиру. В этой оставаться было опасно: по всем стенам расползлись огромные трещины, не закрывались межкомнатные двери.

Такая же беда и в других квартирах дома, трещинами покрыты многочисленные маячки, установленные управляющей компанией.

О случившемся В. Гусакова рассказала первому замглавы администрации Сергею Сухареву 7 сентября.

— Можно ли признать наш дом аварийным и расселить нас? Там жить опасно для жизни!” — поинтересовалась она у чиновника.