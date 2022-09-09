Авария произошла 8 сентября около 17.00 на 320-м км автодороги А260 Волгоград – Каменск-Шахтинский.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля КамАЗ превысил безопасную скорость и не успел затормозить перед ВАЗ-2114. Легковушка в этот момент остановилась на красный свет светофора. От удара ВАЗ по инерции врезался в стоящий впереди автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находился водитель 1977 г.р. Иномарку, в свою очередь, отбросило на стоящий впереди КамАЗ.

— В результате ДТП погибли водитель и пассажир (женщина) автомобиля ВАЗ-2114. Их личности устанавливаются. Пострадали пассажиры «Тойота Камри» — женщина и девочка семи лет, которые доставлены в медицинское учреждение, — сообщает УГИБДД по Ростовской области.