Консультирование граждан проходит с 5 по 16 сентября. Об этом информирует территориальный Роспотребнадзор.

По решению Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека консультирование граждан по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях проведут работники территориального отдела. Задать вопросы можно по телефону: 8 (863-65) 7-22-60 или по электронной почте: [email protected] ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 17.00.