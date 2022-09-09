Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 сентября 2022 года.

Международный день красоты. Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября.

Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО (CIDESCO —Comité International D’Esthétique Et De Cosmétologie), который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

День тестировщика в России. Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник — День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно.

9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.

Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено — debugging (дебаггинг, дословно: избавление от насекомого) — так и ныне называется процесс выявления и устранения багов (bugs) — причин сбоя работы компьютера. А само слово тестировщик произведено от английского слова test — проверка, испытание.

Тестировщик программного обеспечения (ПО) — специалист, который проводит тестирование ПО, с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы.

День дизайнера-графика в России. Свой профессиональный праздник дизайнеры-графики России и ряда стран СНГ отмечают ежегодно 9 сентября.

Он был учрежден в 2005 году — в день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика, обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов. Работы Владимира Чайки не раз признавались лучшими на фестивалях в Брно, Варшаве, Хельсинки, Загребе, Харькове, Москве. Чайка стал первым дизайнером-графиком, удостоившимся Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Два Пимена. В этот день отмечается память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Пимен Великий родился в Египте около 340 года. В юные годы он почувствовал тягу к уединенной жизни и вместе с двумя родными братьями ушел в Скитский монастырь. Однако в 407 году на обитель напали берберы и разрушили ее, а монахи переселились в развалины языческого храма. Живя там, они вели столь строгий и праведный образ жизни, что заслужили этим уважение у местных крестьян. К Пимену и его братьям стали стекаться люди, нуждающиеся в добром совете. Наставления монаха позже были собраны в книгу афоризмов. Преподобный Пимен скончался в возрасте около 110 лет.

Пимен Палестинский, память которого также отмечается в этот день, жил в 6 веке. Преподобный обитал в пустыне, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал иноку Агафонику о своем грехе, расплаты за который ожидал. «Когда я был пастухом, мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой смертью», — сказал Пимен. Так и случилось.

На Пименов на Руси крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. На Пименов было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.

Именины в этот день

Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, Степан

Знаменательные даты и события

1776 Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты Америки

1913 Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю»

1933 Основано издательство «Детская литература»

1970 Начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» («копейка»)

1984 Начало матча за звание чемпиона мира по шахматам между Карповым и Каспаровым

1999 В результате теракта в Москве разрушен жилой дом по улице Гурьянова

Персоны

1721 — 1808

Фредрик Чапман

шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения

1790 — 1860

Сергей Трубецкой

русский офицер, декабрист

1798 — 1849

Михаил Романов

русский Великий князь, генерал-адъютант

1828 — 1910

Лев Толстой

русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы

1869 — 1945

Зинаида Гиппиус

русская поэтесса и писательница эпохи «серебряного века»

1893 — 1976

Мао Цзэдун

китайский государственный и политический деятель 20 века

1901 — 1989

Алексей Федоров

советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского С

1908 — 2003

Эдвард Теллер

американский физик

1918 — 2000

Борис Заходер

советский поэт, переводчик, детский писатель

1930 — 2008

Надежда Румянцева

советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1935 — 1990

Александр Мень

русский священник, богослов, проповедник, писатель

р. 1960

Хью Грант

британский актер