Обнаружилось заболевание после его возвращения из Европы.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян», — сообщает ведомство.

Мужчина госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. В ведомстве уточняется, что угрозы для жизни жителя Петербурга нет.