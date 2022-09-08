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Житель Санкт-Петербурга стал вторым в РФ, у кого выявили оспу обезьян
Житель Санкт-Петербурга стал вторым в РФ, у кого выявили оспу обезьян
Обнаружилось заболевание после его возвращения из Европы.
«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян», — сообщает ведомство.
Мужчина госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. В ведомстве уточняется, что угрозы для жизни жителя Петербурга нет.