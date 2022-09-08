За три летних месяца специалисты областных служб экстренного реагирования спасли 22 человек. Четверо из них – дети.

Как сообщает региональная служб, чаще всего в помощи спасателей нуждались жители и гости Ростова-на-Дону. В донской столице спасено восемь человек. На втором месте Азов, там спасли четыре жизни. В Сальском районе спасатели пришли на помощь трем утопающим.

Также службы экстренного реагирования помогли отдыхающим в Новочеркасске, Неклиновском, Белокалитвинском, Цимлянском и Шолоховском районах.

Есть и те, чей отдых закончился трагически. Причем все ЧП происходили в местах, не оборудованных для купания, а 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.