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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске выписали штрафы за купание в реке

общество

В Ростовской области завершился купальный сезон

В Ростовской области завершился купальный сезон

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За три летних месяца специалисты областных служб экстренного реагирования спасли 22 человек. Четверо из них – дети. 

Как сообщает региональная служб, чаще всего в помощи спасателей нуждались жители и гости Ростова-на-Дону. В донской столице спасено восемь человек. На втором месте Азов, там спасли четыре жизни. В Сальском районе спасатели пришли на помощь трем утопающим.

Также службы экстренного реагирования помогли отдыхающим в Новочеркасске, Неклиновском, Белокалитвинском, Цимлянском и Шолоховском районах.

Есть и те, чей отдых закончился трагически. Причем все ЧП происходили в местах, не оборудованных для купания, а 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

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