Трагедия разыгралась 5 сентября в одном из поселков Каменского района.

По версии следствия, подозреваемый в своем доме поссорился с 32-летней дочерью и ударил ее кухонным ножом. Удар оказался смертельным. Прибывшие на место происшествия врачи скорой констатировали смерть потерпевшей.

Следственным отделом по г. Донецк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Каменского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

— Подозреваемый задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина находится в СИЗО, — комментирует помощник каменского городского прокурора А. Беляев.

Из собственных источников “ПИКу” стало известно, что у 32-летней погибшей остался маленький ребенок.