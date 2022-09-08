общество
Какой сегодня день: даты и события 8 сентября
Какой сегодня день: даты и события 8 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 сентября 2022 года.
День финансиста в России. Ежегодно 8 сентября в России свой профессиональный праздник — День финансиста, установленный Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года № 1101, — отмечают работники финансовых органов.
Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.
Минфин — одно из старейших учреждений России, которое в 2002 году отметило свое 200-летие. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и будет играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны.
Международный день солидарности журналистов. Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists’ Solidarity), отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.
Международный день грамотности. Международный день грамотности (International Literacy Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.
Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.
Наталья Овсяница и Адриян Осенний. В этот день отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря. Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан.
В Никомидию прибыл император Максимилиан, и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты самым жестоким пыткам. Адриан поразился, с каким терпением мученики сносили испытания, и начал расспрашивать их о Боге. В конце концов, он и сам уверовал в Христа. Тогда язычники схватили молодого мужчину и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталия поспешила к мужу. Вскоре Адриана предали лютым мучениям, а верная супруга до конца была при нем, ободряя его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана последовала за ним в Царствие Небесное.
С Натальи (Наталии) Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорили в народе. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол — под образа. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их деженем — овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. «Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриян (Адриан) — в горшке толокно», — приговаривали за обедом. Запивали кушанья овсяным же киселем на бруснике.
Именины в этот день
Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман
Знаменательные даты и события
- 1504 Во Флоренции установлена скульптура Давида – шедевр гениального Микеланджело
- 1636 Основан Гарвардский университет — один из ведущих вузов США
- 1801 В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор
- 1941 Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны
- 1946 На Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии
- 1967 Введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС
Персоны
1474 — 1533
Лудовико Ариосто
итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения
1639 — 1709
Иван Мазепа
украинский государственный и политический деятель, гетман Украины
1833 — 1922
Леон Бонна
французский живописец, коллекционер
1837 — 1895
Адам Опель
немецкий бизнесмен, основатель компании Opel
1841 — 1904
Антонин Дворжак
чешский композитор
1864 — 1949
Рихард Штраус
немецкий композитор и дирижер
1887 — 1914
Петр Нестеров
русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан
1903 — 1943
Юлиус Фучик
чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения
1907 — 1981
Хидэки Юкава
японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат
1919 — 1992
Людмила Целиковская
советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
1923 — 2003
Расул Гамзатов
аварский поэт, писатель, публицист, переводчик, Герой Труда
1932 — 2012
Александр Белявский
советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
р. 1954
Казбек Хамицаев
российский альпинист, руководитель проекта «Россияне на вершинах мира»
р. 1960
Ия Нинидзе
грузинская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка Грузии
1966 — 2021
Евгений Зиничев
российский государственный и военный деятель, Генерал армии