Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 сентября 2022 года.

День финансиста в России. Ежегодно 8 сентября в России свой профессиональный праздник — День финансиста, установленный Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года № 1101, — отмечают работники финансовых органов.

Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.

Минфин — одно из старейших учреждений России, которое в 2002 году отметило свое 200-летие. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и будет играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны.

Международный день солидарности журналистов. Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists’ Solidarity), отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Международный день грамотности. Международный день грамотности (International Literacy Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Наталья Овсяница и Адриян Осенний. В этот день отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря. Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан.

В Никомидию прибыл император Максимилиан, и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты самым жестоким пыткам. Адриан поразился, с каким терпением мученики сносили испытания, и начал расспрашивать их о Боге. В конце концов, он и сам уверовал в Христа. Тогда язычники схватили молодого мужчину и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталия поспешила к мужу. Вскоре Адриана предали лютым мучениям, а верная супруга до конца была при нем, ободряя его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана последовала за ним в Царствие Небесное.

С Натальи (Наталии) Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорили в народе. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол — под образа. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их деженем — овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. «Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриян (Адриан) — в горшке толокно», — приговаривали за обедом. Запивали кушанья овсяным же киселем на бруснике.

Именины в этот день

Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман

Знаменательные даты и события

1504 Во Флоренции установлена скульптура Давида – шедевр гениального Микеланджело

1636 Основан Гарвардский университет — один из ведущих вузов США

1801 В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор

1941 Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны

1946 На Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии

1967 Введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС

Персоны

1474 — 1533

Лудовико Ариосто

итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения

1639 — 1709

Иван Мазепа

украинский государственный и политический деятель, гетман Украины

1833 — 1922

Леон Бонна

французский живописец, коллекционер

1837 — 1895

Адам Опель

немецкий бизнесмен, основатель компании Opel

1841 — 1904

Антонин Дворжак

чешский композитор

1864 — 1949

Рихард Штраус

немецкий композитор и дирижер

1887 — 1914

Петр Нестеров

русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан

1903 — 1943

Юлиус Фучик

чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения

1907 — 1981

Хидэки Юкава

японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат

1919 — 1992

Людмила Целиковская

советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1923 — 2003

Расул Гамзатов

аварский поэт, писатель, публицист, переводчик, Герой Труда

1932 — 2012

Александр Белявский

советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

р. 1954

Казбек Хамицаев

российский альпинист, руководитель проекта «Россияне на вершинах мира»

р. 1960

Ия Нинидзе

грузинская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка Грузии

1966 — 2021

Евгений Зиничев

российский государственный и военный деятель, Генерал армии