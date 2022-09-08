С 13 августа для удобства заводчан МУП “Глубокинское ПАТП” организовало новый автобусный маршрут № 309 (124) Каменск-Шахтинский — Масаловка.

В течение месяца по просьбам пассажиров в график движения автобуса вносились изменения.

На данный момент маршрут работает по следующему графику:

№ 308 (124) Каменск-Шахтинский – х. Масаловка

№ 308/1 — ежедневно

Каменск-Шахтинский (автовокзал): 7.30

Каменск-Шахтинский (хлебозавод): 6.10 7.40 (рынок) 10.10 11.45 13.40 16.00

Каменск-Шахтинский (комбинат): 7.50

Масаловка: 5.35 6.45 8.30 10.50 12.20 14.20 16.40

Рейсы на 5.35 12.20 следуют через комбинат до остановки “Хлебозавод”.

Рейс на 6.45 следует через комбинат, хлебозавод до остановки “Автовокзал”.

Рейсы отправлением от остановки “Хлебозавод” на 10.10 11.45 13.40 16.00 и от Масаловки на 8.30 10.50 14.20 16.40 выполняются без заезда на комбинат.

№ 308/2 — по рабочим дням

Каменск-Шахтинский (автовокзал): 7.00 17.05 20.10

Каменск-Шахтинский (хлебозавод): 7.10 (рынок) 8.50 10.40 12.15 17.05 (рынок) 20.15(рынок)

Каменск-Шахтинский (комбинат): 7.25

Масаловка: 8.00 9.35 11.20 13.00 18.00 20.50

Рейс на 8.00 через Комбинат выполняется до остановки “Хлебозавод”.

Рейсы отправлением от остановки “Хлебозавод” на 8.50 10.40 12.15 17.10 (рынок) 20.20 (рынок) и от Масаловки на 9.35 11.20 13.00 20.50 выполняются без заезда на комбинат.

Для получения дополнительной информации по поводу работы этого и других районных автобусов обращаться в МУП «Глубокинское ПАТП» по тел.: 8 (909) 414 7779, 8 (86365) 95471, 8 (86365) 95437.