Предварительный заказ на линейку недавно представленных iPhone 14 будет доступен в России, однако дата старта продаж пока не определена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркета re:Store и сотового оператора «Мегафон».

При этом на сайте интернет-магазина оператора связи МТС уже доступен предзаказ новой линейки iPhone. На все модели iPhone распространяется гарантия на год, а вернуть средства за оплаченный заказ можно будет в любой момент. Цены на новые модели там варьируются от 84 990 руб. на iPhone 14 с объемом памяти 128 ГБ до 166 990 руб. на Apple iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ.