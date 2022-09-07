Праздник в честь 351-летия Каменска-Шахтинского состоится в субботу, 17 сентября.

В этот день развлекательные мероприятия состоятся в центре города, в парке Маяковского, на городской набережной, а также в микрорайонах Заводском и Лиховском.

Кульминацией будет праздничный фейерверк. Посмотреть его можно будет на городской набережной в 21.30.

Подробная программа праздничных мероприятий будет опубликована в следующем номере газеты “ПИК” от 14 сентября.