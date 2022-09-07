По данным областного Гидрометцентра, осень в регионе будет пасмурной, но сухой.

Дефицит осадков может составить до 20% от нормы, ясных дней в сентябре будет семь, в октябре — пять.

Кроме того, заморозки, которые должны прийти в северные районы региона 7 и 8 сентября, названы нетипичными для начала первого осеннего месяца. Уже 8 сентября, в четверг, дневная температура начнет повышаться до +23 градусов днем, а ночью опускаться максимум до +9.