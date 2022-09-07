анонс
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 7 сентября!
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 7 сентября!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 36-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- В Каменске будет завод по ремонту бронетехники. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух новых автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны России. Один из них будет в Каменске. /2
- Мурку и ежат в столицу возили. Кошка Мурка, вскормившая пятерых ежат, стала звездой «Первого канала». В прошедшие выходные в эфир вышла программа «Видели видео?», в которой приняла участие семья Семеновых со своими питомцами. /3
- Городские деньги расходятся на штрафы. Администрация города раскошелится на штрафы за ветки и ямы, стадион «Прогресс» получит деньги на документы, а городские кладбища оснастят специальными контейнерами для мусора. Эти вопросы в числе прочих рассматривали депутаты на заседании 31 августа. /4,5
- Доверчивый каменчанин потерял больше миллиона рублей. В августе в каменскую полицию обратились сотрудники банка. Они сообщили, что их клиент попался на удочку мошенника. /6
- Дороги поставили в очередь. «Как только в пер. Коммунистическом будет снят старый асфальт вокруг крышек колодцев и возле бордюров, начнем укладывать первый слой нового», — пояснили «ПИКу» в «Каменскавтодоре». /10
- Каменчане на перевале Дятлова. Со дня гибели группы Дятлова прошло 63 года. Но четкого ответа, что случилось, до сих пор нет. Существует как минимум девять основных версий. Самое мистическое, окутанное различными мифами и гипотезами место на Северном Урале, чья тайна полна загадок по сегодняшний день, посетил каменчанин Сергей Хамов. / 14