Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 36-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

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В Каменске будет завод по ремонту бронетехники. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух новых автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны России. Один из них будет в Каменске. /2

Мурку и ежат в столицу возили. Кошка Мурка, вскормившая пятерых ежат, стала звездой «Первого канала». В прошедшие выходные в эфир вышла программа «Видели видео?», в которой приняла участие семья Семеновых со своими питомцами. /3

Городские деньги расходятся на штрафы. Администрация города раскошелится на штрафы за ветки и ямы, стадион «Прогресс» получит деньги на документы, а городские кладбища оснастят специальными контейнерами для мусора. Эти вопросы в числе прочих рассматривали депутаты на заседании 31 августа. /4,5

Доверчивый каменчанин потерял больше миллиона рублей. В августе в каменскую полицию обратились сотрудники банка. Они сообщили, что их клиент попался на удочку мошенника. /6

Дороги поставили в очередь. «Как только в пер. Коммунистическом будет снят старый асфальт вокруг крышек колодцев и возле бордюров, начнем укладывать первый слой нового», — пояснили «ПИКу» в «Каменскавтодоре». /10