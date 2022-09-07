Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 сентября 2022 года.

Международный день чистого воздуха для голубого неба. На 7 сентября установлена одна из памятных дат Организации Объединенных Наций, которая носит название – Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies). В 2020 году она отмечалась впервые.

Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения окружающей среды уже давно вошла в число глобальных проблем современности. Деятельность человека и прогресс, к сожалению, всегда имели и обратную сторону, выражавшуюся в нарушении экологического баланса. Кроме исчерпания природных ресурсов деятельность человека сопровождалась загрязнением различных сфер окружающей среды: воды, воздуха, почвы. Загрязнение, в конечном счёте, многие современные ученые-экологи относят к числу факторов, оказывающих серьезное влияние на изменение климата на планете.

Тит Листопадник. В этот день отмечается память святого Тита – апостола от семидесяти, ученика святого Павла. Тит родился на острове Крит в семье язычников. Неизвестно, когда он решил обратиться в христианство, но существуют сведения, что в 49 году он уже сопровождал святых Павла и Варнаву на Иерусалимский собор.

Путешествуя по Греции вместе с Павлом, Тит исполнял поручения святого апостола и проповедовал христианство, обращая местные церкви к своей вере. Впоследствии Павел поставил двух своих самых преданных учеников епископами: Тимофея – в Эфесе, а Тита – на Крите. Согласно преданию, Тит оставался епископом до своей смерти в 107 году, успев посетить Павла в Риме, где апостол томился в заключении.

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили они. А сельские мастера старались сплести к Листопаднику побольше кузовков и корзинок. Соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда: жареные со сметаной грибы, грибные пироги да грибные супы.

Грибные кушанья, хотя и не считались сытными («гриб да огурец в животе не жилец»), часто выручали крестьян, были любимы и популярны. О них складывали многочисленные присказки: «Не смейся горох, не лучше грибов. Грибы пожарим, тебя оставим»; «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Не меньше поговорок относилось и к грибной охоте: «Назвавшись груздем, полезай в кузов!»; «На окошке грибы не растут»; «Кто раньше встает, тот грибов наберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой»; «Бояться волков – быть без грибков»; «Пошла бы кума за грибами, да навстречу медведь с зубами». По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода.

Впрочем, сбором и заготовкой грибов дела в этот день не ограничивались. Нужно было заняться и зерном. «Грибы грибами, а молотьба за плечами», – приговаривали рачительные хозяева.

Именины в этот день

Владимир, Иван, Моисей, Тит

Знаменательные даты и события

1812 Состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года

1813 В американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» (Uncle Sam)

1856 Открыт Сайменский канал в Финляндии

1923 Создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол

1928 В СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени

1945 В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции

Персоны

1870 — 1938

Александр Куприн

русский писатель

1891 — 1956

Отто Шмидт

советский математик, географ, астроном, исследователь Севера

1907 — 1991

Эдвин Макмиллан

американский физик, Нобелевский лауреат

1918 — 2001

Андрей Гончаров

советский и российский театральный режиссёр, педагог и публицист

1921 — 2011

Надежда Троян

советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза

1923 — 2004

Эдуард Асадов

советский поэт, прозаик

1961 — 1996

Джильда

аргентинская певица