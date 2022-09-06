Перед началом учебного года в столовой школы № 2 полностью заменили технологическое оборудование: установили новые вытяжки, кухонные плиты, мармиты* и другую технику, необходимую для приготовления пищи и ее дальнейшего хранения.

Годом ранее в этой столовой был проведен косметический ремонт и установлена новая мебель.

По данным пресс-службы администрации Каменска-Шахтинского, обустройство столовой выполнено в рамках губернаторского проекта “Сделаем вместе”. В общей сложности на реализацию этого проекта было потрачено около 2 млн руб., 5% из которых внесли инициативные граждане — родители школьников и предприниматели.

*Мармит — емкость прямоугольной, овальной, круглой формы низкого или среднего профиля с крышкой, изготовленная из алюминия или нержавеющей стали, предназначенная для хранения продуктов в подогретом виде.