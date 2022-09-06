Всего таких в России будет два.

В качестве основной цели деятельности учреждений указывают ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны России. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Для строительства 71-го завода выделен участок площадью 194 тыс. кв. м в Раменском (Московская область).

72-й завод будет располагаться в Каменске-Шахтинском (Ростовская область) на участке площадью свыше 257 тыс. кв. м.