Понижение температуры в ночные часы и утром до -2 градусов Ростовский гидрометцентр прогнозирует на 6, 7 и 8 сентября.

Предполагается, что полосы холода пройдут по северным районам региона. Для того чтобы из-за заморозков не погибли овощные культуры и другие теплолюбивые растения, советуют укрыть их пленкой на эти дни.

Каменск и Каменский район, к счастью, обойдет стороной холодный фронт. В эти дни у нас ожидается ночью плюсовая температура не ниже 5 градусов, днем воздух прогреется до +19.