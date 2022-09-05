С 13 сентября на 26% вверх и вниз будет расширен тарифный коридор по ОСАГО.

Нижняя граница опустится с 2224 до 1646 руб., а верхняя повысится с 5980 до 7535 руб.

Соответствующее указание Центрального Банка России вступило в силу 2 сентября.

По информации ЦБ РФ, сделано это для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Для общественного транспорта вилка тарифного коридора окажется меньше — 17,8% в обе стороны.

Благодаря изменению тарифных ставок полис автогражданки для аккуратных водителей должен подешеветь, а для многократных нарушителей ПДД и участников аварий подорожать.