Специальная программа “Прямая линия с Василием Голубевым” состоится 14 сентября в 17.00 в эфире телеканалов “ОТР” и “Дон 24” и радиостанции “ФМ-на Дону”.

Кроме того, транслироваться прямой эфир программы будет на сайтах правительства региона www.donland.ru, сайта информагентства «Дон 24» don24.ru и в соцсети «ВКонтакте» на странице правительства.

С 5 сентября и до окончания программы 14 сентября вопросы можно отправить в виде сообщения на сайте правительства Ростовской области www.donland.ru.

Непосредственно 14 сентября с 17.00 во время прямого эфира задать вопрос можно будет также, позвонив по многоканальному телефону: 8 (863) 201-70-44 либо отправив сообщение в WhatsApp на номер: 8-900-130-11-30. Приняты во внимание будут только те сообщения, в которых будут указаны фамилия, имя, отчество, адрес обратившегося и суть вопроса.