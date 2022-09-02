На данный момент подрядчик ООО «Каменскавтодор» проводит подготовку дороги в пер. Коммунистическом к укладке асфальта: счищаются остатки старого асфальта вокруг крышек смотровых колодцев и около бордюров.

По информации «Каменскавтодора», после этого в пер. Коммунистическом начнется укладка первого, выравнивающего слоя асфальта. Параллельно начнут снимать остатки старого асфальта в пер. Крупской.

Завершиться капитальный ремонт обоих переулков должен к 1 ноября этого года.