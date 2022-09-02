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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 2 сентября
Фото: kurer-sreda.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 2 сентября

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 сентября 2022 года.

  • День российской гвардии. 2 сентября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День российской гвардии.
    Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии (Указ Президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 года «Об установлении Дня российской гвардии») и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.
  • День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. Свой праздник сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 2 сентября.
    В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников.
    К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак — белый металлический щит с названием участка и постовым номером.
    Подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования. Более того, руководство страны определяло охрану общественного спокойствия как одну из главных обязанностей милиции.
  • Самойлов день. В этот день отмечают память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть «услышанного Богом»). Самуил родился в самое тяжелое для израильтян время, и ему суждено было наставить свой народ на путь истинный.
    При слабом первосвященнике Илии моральное разложение израильтян достигло критической точки. Результатом распущенности, духовной и физической немощи стало поражение от филистимлян, захвативших величайшую святыню — Ковчег Завета. Однако Самуил, созвав соплеменников на торжественное покаяние, сумел вдохновить их на изгнание филистимлян. После этого началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом «пророческие сонмы», задачей которых было просвещать людей, а также пробуждать в них патриотизм.
    Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи, но когда он стал стар, люди, испугавшись возвращения анархии, стали просить его назначить правителя над ними. Таким образом, отвергли они Царя небесного, а возжелали царя земного. И тогда Бог велел Самуилу сделать так, как просят люди, но предупредил, что их ждут несчастья, причина которых – обыкновенная алчность и жестокость земных правителей.
    Пророк предостерегал израильтян и просил, чтобы они отказались от своего решения, но те были непреклонны. Самуил назначил царем Саула, но еще при его жизни тайно помазал на царство другого — Давида, поскольку первый правитель разочаровал его.
    На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола, говорили: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским праздником: дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела.
    В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало — зима приближалась неизбежно.
    В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.

Именины в этот день

  • Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1843 В продаже появился первый номер лондонского журнала The Economist
  • 1918 ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР)
  • 1939 Ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике
  • 1940 Введен почетный знак различия высших воинских званий — «Маршальская Звезда»
  • 1945 Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии — день завершения Второй мировой войны

Персоны

  • 1778  — 1846
    Людовик I Бонапарт
    король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта
  • 1852  — 1927
    Алексей Бобринский
    русский археолог, государственный и общественный деятель
  • 1863  — 1937
    Пьер де Кубертен
    французский барон, общественный деятель, основатель современных Олимпийских игр
  • 1877  — 1956
    Фредерик Содди
    английский радиохимик, Нобелевский лауреат
  • 1890  — 1969
    Хо Ши Мин
    вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама
  • 1892  — 1973
    Джон Толкин
    английский писатель жанра фэнтези, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец»
  • 1905  — 1982
    Ада Войцик
    советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР
  • 1906  — 2002
    Александр Казанцев
    советский и российский писатель-фантаст
  • 1922  — 1997
    Борис Брунов
    советский и российский артист, конферансье, Народный артист РСФСР
  • 1925  — 2021
    Микис Теодоракис
    греческий композитор и политический деятель
  • 1926  — 1994
    Евгений Леонов
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1930  — 2006
    Андрей Петров
    советский и российский композитор, Народный артист СССР
  • 1930  — 2006
    Боб Матиас
    американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик
  • 1931  — 2005
    Феликс Штильмарк
    советский и российский эколог, охотовед, писатель
  • 1935  — 2020
    Валентин Гафт
    советский и российский актер театра и кино, писатель, Народный артист РСФСР
  • р. 1944
    Александр Филиппенко
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • р. 1953
    Елена Проклова
    советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
  • р. 1964
    Киану Ривз
    канадско-американский актер театра и кино, режиссер, продюсер

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