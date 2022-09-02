общество
Какой сегодня день: даты и события 2 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 сентября 2022 года.
- День российской гвардии. 2 сентября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День российской гвардии.
Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии (Указ Президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 года «Об установлении Дня российской гвардии») и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.
- День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. Свой праздник сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 2 сентября.
В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников.
К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак — белый металлический щит с названием участка и постовым номером.
Подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования. Более того, руководство страны определяло охрану общественного спокойствия как одну из главных обязанностей милиции.
- Самойлов день. В этот день отмечают память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть «услышанного Богом»). Самуил родился в самое тяжелое для израильтян время, и ему суждено было наставить свой народ на путь истинный.
При слабом первосвященнике Илии моральное разложение израильтян достигло критической точки. Результатом распущенности, духовной и физической немощи стало поражение от филистимлян, захвативших величайшую святыню — Ковчег Завета. Однако Самуил, созвав соплеменников на торжественное покаяние, сумел вдохновить их на изгнание филистимлян. После этого началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом «пророческие сонмы», задачей которых было просвещать людей, а также пробуждать в них патриотизм.
Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи, но когда он стал стар, люди, испугавшись возвращения анархии, стали просить его назначить правителя над ними. Таким образом, отвергли они Царя небесного, а возжелали царя земного. И тогда Бог велел Самуилу сделать так, как просят люди, но предупредил, что их ждут несчастья, причина которых – обыкновенная алчность и жестокость земных правителей.
Пророк предостерегал израильтян и просил, чтобы они отказались от своего решения, но те были непреклонны. Самуил назначил царем Саула, но еще при его жизни тайно помазал на царство другого — Давида, поскольку первый правитель разочаровал его.
На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола, говорили: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским праздником: дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела.
В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало — зима приближалась неизбежно.
В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.
Именины в этот день
- Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор
Знаменательные даты и события
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