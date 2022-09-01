С 1 сентября обязательных параметров, подлежащих проверке во время техосмотра автомобиля, стало на 27 меньше, чем ранее.

В частности, специалистов техосмотра больше не интересуют наличие в машине, аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя. Они также не будут проверять уровень шума выхлопной трубы, подтекание масла и других рабочих жидкостей, наличие коррозии и механических повреждений на трубопроводах и шлангах, а на шинах будут измерять высоту протектора, а не остаточную глубину его рисунка.

При этом начнут проверять утечку выхлопных газов в обход выпускного коллектора.

Напомним, с 1 января 2022 года наличие ТО стало необязательным для оформления полиса ОСАГО для большинства легковых авто. По-прежнему при постановке на учет должны проходить техосмотр легковушки, используемые в служебных целях, автобусы и спецтранспорт.