ЖКХ
В пятницу на комбинате отключат свет
2 сентября на ул. Сапрыгина с 13.00 до 15.30 будет отключено электричество.
Отключат электроэнергию на то время, пока будет проводиться обрезка деревьев вблизи электролиний.
2 сентября на ул. Сапрыгина с 13.00 до 15.30 будет отключено электричество.
Отключат электроэнергию на то время, пока будет проводиться обрезка деревьев вблизи электролиний.
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