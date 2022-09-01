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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска до полудня отключили свет

ЖКХ

В пятницу на комбинате отключат свет

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2 сентября на ул. Сапрыгина с 13.00 до 15.30 будет отключено электричество.

Отключат электроэнергию на то время, пока будет проводиться обрезка деревьев вблизи электролиний.

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