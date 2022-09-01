С 1 сентября стоимость проезда по Каменску увеличилась на 25% и составила 25 руб. (было 20), из Каменска до Заводского – на 30% и составила 30 руб. (было 23).

По данным администрации Каменска, причина подорожания – в переводе тарифов на городских маршрутах в категорию нерегулируемых. Это значит, что новую экономически обоснованную стоимость проезда, предложенную перевозчиком ООО «Интертек», на этот раз утвердила не администрация города, а Торгово-промышленная палата Ростовской области.

Стоит отметить, что перевести тарифы на проезд в каменских автобусах в категорию нерегулируемых предлагал еще в конце декабря 2021 года предыдущий перевозчик ОАО «Каменское ПАТП». Подробнее об этом читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 31 августа.