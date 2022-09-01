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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Учебный год в Каменске начался по новым правилам
11 класс лицея № 5, классный руководитель Кутько Наталья Александровна. Фото: Сергей Труфанов, «ПИК».

образование

Учебный год в Каменске начался по новым правилам

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Гимн каждую неделю и поднятие флага — теперь обязательная процедура для всех школ. И лишь ковидные ограничения никого не удивили.

Сегодня, в День знаний, линейки прошли на открытом воздухе только для первоклассников и учеников 9 и 11-х классов.
Для остальных учащихся праздничные мероприятия организованы в классах.
1 сентября в Каменске распахнули двери 14 школ для 897 первоклассников. Всего в 2022-2023 учебном году в школах города будет обучаться 8531 человек.

  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
  • Учебный год в Каменске начался по новым правилам
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