Гимн каждую неделю и поднятие флага — теперь обязательная процедура для всех школ. И лишь ковидные ограничения никого не удивили.

Сегодня, в День знаний, линейки прошли на открытом воздухе только для первоклассников и учеников 9 и 11-х классов.

Для остальных учащихся праздничные мероприятия организованы в классах.

1 сентября в Каменске распахнули двери 14 школ для 897 первоклассников. Всего в 2022-2023 учебном году в школах города будет обучаться 8531 человек.