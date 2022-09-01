Разработка проектно-изыскательских работ обойдется бюджету города в 150 тыс. руб.

Это обязательная процедура перед началом работ. Напомним, проект набережной выиграл федеральный грант на благоустройство территории в 2023 г. Средства из федерального бюджета — 95 млн руб. Но, как пояснила на заседании думы 31 августа начальник финуправления Вера Калмыкова, это не вся сумма на выполнение работ. К ней еще будут добавлены средства софинансирования из областного и местного бюджетов.