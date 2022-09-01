Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 сентября 2022 года.

День знаний. День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

Этот праздник появился в советское время. Хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы.

Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе», которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их — в первых трех классах 1 июня, в 4-7 классах 10 июня и в 8-10 классах 20 июня.

Официально как «День знаний» 1 сентября было учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днем.

1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время. Хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе», которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их — в первых трех классах 1 июня, в 4-7 классах 10 июня и в 8-10 классах 20 июня. Официально как «День знаний» 1 сентября было учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днем. 1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Фекла Свекольница. В этот день отмечается память трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства. Во время гонений на христиан в царствование императоров Диоклетиана и Максимилиана Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от своей веры, а напротив, произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям. За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению.

В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

«На Феклу именинница свекла», — говорили в народе и начинали уборку этого овоща. На Руси свеклу употребляли с древних времен — как белую, так и красную. Последнюю, впрочем, ценили больше — в том числе за целебные свойства. Ей приписывали «силу мягчительную, питательную, прохладительную, мочегонную и слабительную». Толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.

Из свеклы готовили разнообразные блюда, в первую очередь, супы. Названия как минимум двух из них известны всем — это горячий наваристый борщ и холодная витаминная ботвинья. Квашеную свеклу — бураки — подавали зимой к вареной картошке.

На Феклу подмечали, какой дует ветер: если с юга, то это сулило большой урожай овса. «Батюшка юг пустил ветер на овес»; «Феклин день пришел, овес дошел», — говорили крестьяне.

Именины в этот день

Андрей, Николай, Тимофей, Фекла

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1902 Состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну»

1910 Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок

1919 День основания ВГИКа

1939 Началась Вторая мировая война

1969 День рождения белорусского ансамбля «Песняры»

1985 В Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник»

2004 Террористический акт в средней школе №1 в городе Беслане

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