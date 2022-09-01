С 1 сентября в России вступил в силу новый порядок диспансерного наблюдения хронических больных.

С этого момента диспансерным наблюдением должно быть охвачено не менее 70% пациентов с хроническими заболеваниями, а также высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Среди пенсионеров доля поставленных на диспансерное наблюдение еще выше — 90%.

Теперь, согласно новому постановлению Минздрава, хроническим пациентам будут напоминать, что им пора прийти к врачу на обследование.

Повышенное внимание в сторону хронических больных обусловлено ростом постковидных осложнений, от которых они страдают в первую очередь. Также в новом приказе имеются перечни заболеваний, требующих наблюдения у врача-терапевта, кардиолога, а также у других врачей-специалистов, прицельно наблюдающих за состояниями, которые могут предшествовать развитию онкологических процессов.