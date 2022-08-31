Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах, сообщает РИА Новости.

Эксперты ведомства считают, что подобная мера должна положительно сказаться на дисциплине в школах. И в случае ЧП школьники не будут занимать линии экстренных служб. Отмечается, что досмотр устраивать никто не будет, потому что противозаконно.

Что касается электронных учебников и тетрадей, то пока в школах ими пользоваться не планируют.