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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мобильники на уроках в российских школах теперь под запретом
Каменский лицей №5. Архив редакции.

образование

Мобильники на уроках в российских школах теперь под запретом

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Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах, сообщает РИА Новости.

Эксперты ведомства считают, что подобная мера должна положительно сказаться на дисциплине в школах. И в случае ЧП школьники не будут занимать линии экстренных служб. Отмечается, что досмотр устраивать никто не будет, потому что противозаконно. 

Что касается электронных учебников и тетрадей, то пока в школах ими пользоваться не планируют.

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